Instalação de fotografia permanente no Miradouro do Zêzere em Constância

O artista Alter Ego vai inaugurar a sua exposição de fotografias “O Instante da Vida” no dia 26 de Julho, pelas 18h00, no Miradouro do Zêzere, em Constância, onde vai permanecer de forma permanente.

Alter Ego utiliza a fotografia como uma forma de expressão e criação, procurando captar momentos e emoções de maneira original e cativante. O artista é reconhecido pela sua capacidade de contar histórias através das fotografias e tem uma abordagem diversificada no seu trabalho, explorando diferentes técnicas e estilos fotográficos. Cria imagens que variam desde retratos vívidos e expressivos até paisagens surreais e conceptuais.