Festa dos Tabuleiros de Tomar vai estar na Festa do Avante

A Festa dos Tabuleiros, que se realiza de quatro em quatro anos em Tomar, vai marcar presença na edição deste ano da Festa do Avante, agendada para os dias 6, 7 e 8 de Setembro, com uma exposição elaborada em parceria com a Câmara Municipal de Tomar e a Comissão Central da Festa dos Tabuleiros.

“Do povo para o povo” é o lema da exposição que estará patente numa das festas mais icónicas do país e que atrai dezenas de milhares de pessoas à Quinta da Atalaia. Para além dos painéis explicativos da origem, haverá vitrines com vários objectivos das festividades, objectos, cartazes, explicações, alfaias, tabuleiros, ornamentações populares de ruas, trajes e Coroas do Espírito Santo. Vai também existir uma zona para os artesãos mostrarem as várias artes envolvidas na festa. A entrada para o pavilhão será feita em rua florida, numa evocação das ruas populares ornamentadas que a maior festa do concelho de Tomar e uma das mais importantes do país. Destaca-se também a realização de um desfile no sábado com tabuleiros. A Festa do Avante é por muitos considerado o maior evento político-cultural do País.