Coruche apresentou programa das Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo

António Zambujo, Fernando Daniel, Calema, Los Romeros e os Bandidos do Cante são os cabeças-de-cartaz das Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, em Coruche.

De 6 a 18 de Agosto, o evento é organizado de forma tripartida, nomeadamente pela Câmara Municipal de Coruche, pela Comissão de Festas e pela Irmandade de Nossa Senhora do Castelo.

A apresentação do programa oficial decorreu quarta-feira, 24 de Julho, no auditório José Labaredas do Museu Municipal.

A grande festa coruchense tem uma forte componente religiosa, mas também taurina, além de espectáculos musicais, pirotécnicos e iluminação festiva.



