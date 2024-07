Cristina Branco apresenta álbum "Mãe" em França e na Lituânia

A cantora de Almeirim Cristina Branco apresenta o seu mais recente álbum, “Mãe” (2023), no próximo domingo, 28 de Julho, em França, e em 2 de Agosto na Lituânia. No domingo, Cristina Branco actua no festival Nuits Musicales d'Uzès, na região da Occitânia, no sudeste de França.

No dia 2 de Agosto, Cristina Branco apresenta-se no Christopher Summer Festival, em Vilnius, capital da Lituânia. O álbum “Mãe”, editado em setembro passado, sucede à trilogia formada pelos álbuns “Menino” (2016), “Branco” (2018) e “Eva” (2020), e é constituído por sete fados com poemas de Lídia Jorge, David Mourão-Ferreira, Fernando Pessoa e Manuela de Freitas, entre outros autores.

Em declarações à agência Lusa, nas vésperas da saída do álbum, Cristina Branco afirmou que este aprofunda a sua relação com o fado tradicional, “definindo” a sua própria sonoridade. A criadora de “Passos Certos” (Teresinha Landeiro/Fado Doca de Belém, de Bernardo Couto) realçou que “é notório” que está mais próxima do “fado sem nunca ter estado longe” dele.

“Mãe” inclui arranjos de temas tradicionais como o Fado Cravo, de Alfredo Marceneiro, Fado Santa Luzia, de Armando Machado, Fado Rosita, de Joaquim Campos, e o Fado Carriche, de Raul Ferrão, a par de novas melodias. A intérprete é acompanhada nestes dois concertos pelo seu trio habitual: Luís Figueiredo, ao piano, Bernardo Couto, na guitarra portuguesa, e Bernardo Moreira, no contrabaixo.