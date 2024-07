Centenário de José da Silva Pulquério assinalado em Rio Maior

José da Silva Pulquério foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, eleito em democracia, após a revolução de de 25 de Abril de 1974 e no dia 31 de Julho completa-se o centenário do seu nascimento.

José da Silva Pulquério foi o primeiro presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, eleito em democracia, após a revolução de de 25 de Abril de 1974 e no dia 31 de Julho completa-se o centenário do seu nascimento. Uma efeméride que vai ser assinalada em Rio Maior com o descerramento de uma placa comemorativa no prédio sito na Rua Serpa Pinto onde o ex-autarca nasceu e viveu durante muitos anos. A família de José Pulquério convida a população a associar-se ao momento.

Falecido em Janeiro de 2018, José da Silva Pulquério era uma referência na comunidade pela sua dedicação à causa pública e ao associativismo. Desempenhou as funções de vogal da primeira comissão administrativa que geriu o município logo após o 25 de Abril, foi presidente da Câmara de Rio Maior e da Assembleia Municipal de Rio Maior, vereador, empresário, fundador do PSD em Rio Maior, presidente da assembleia-geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Rio Maior, fundador do Centro de Educação Especial “O Ninho”, do Grupo Cénico Zé Pereira e da Báquica Confraria Almoçarista de Rio Maior.

Opositor ao Estado Novo, foi detido pela PIDE em Maio de 1946, tendo permanecido preso durante dois meses na cadeia do Aljube. Integrou a comissão distrital de apoio à candidatura do General Humberto Delgado à Presidência da República em 1958. Trabalhou na empresa do sector vitivinícola João T. Barbosa Vinhos, mais tarde Caves Dom Teodósio (actual Enoport), tendo aí exercido funções administrativas, direcção comercial e assumido também a posição de pequeno accionista da empresa.

Após o seu falecimento, no âmbito das cerimónias do Feriado Municipal 6 de Novembro 2018, a Câmara de Rio Maior atribuiu-lhe a título póstumo a Medalha de Honra do Município, pela relevância da sua vida pública, não só no domínio empresarial, mas também pela reconhecida participação cívica, social e política na vida do concelho que o viu nascer.