Ciclista solidário de Almeirim distinguido pela Nobre Casa de Cidadania

Pedro Bento, atleta de Almeirim que tem percorrido milhares de quilómetros de bicicleta com a finalidade solidária de angariar verbas para apoiar jovens, foi um dos 12 laureados com o título de Cidadão atribuído pela Nobre Casa de Cidadania, projecto de responsabilidade social da Nobre.



Em Junho de 2023 pedalou cerca de 10.500 quilómetros entre Quinto, capital do, Equador e Ushuaia, na Argentina, também conhecida como “terra do fim do mundo”, em mais uma aventura solidária do seu projeto “1 euro por 1 quilómetro”. Nessa terceira aventura os donativos obtidos destinaram-se a três crianças de Almeirim, que sofrem de uma síndrome rara e para crianças desfavorecidas do Nepal, para apoio na sua educação, sendo objectivo chegar aos 10 mil euros.



Em 2019, Pedro Bento tinha pedalado perto de 10 mil quilómetros entre Almeirim e Katmandu (Nepal), em 71 dias, com o objectivo de angariar fundos para os Bombeiros Voluntários de Almeirim, em agradecimento pelo apoio recebido depois do acidente grave que sofreu em Abril de 2017, e para o Dreams of Katmandu. Em 2021 pedalou entre Katmandu e o campo base do Evereste e reuniu perto de 3.330 euros para assegurar 10 mil refeições a crianças nepalesas desfavorecidas.



A Nobre Casa de Cidadania conta com mais de uma década de existência, dando o merecido reconhecimento aos autores de Atos Nobres na 11ª cerimónia de atribuição do título Cidadão Nobre 2024, que se realizou no dia 10 de Julho. Este projecto permite divulgar e promover as experiências marcantes de cidadãos anónimos com histórias de superação e altruísmo, de apoio constante ao próximo, sem esperar nada em troca.