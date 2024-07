Fados à bord’água na noite de sábado em Constância

Replicar os serões nocturnos de antigamente, nas noites de Verão, pelas gentes de Constância e oferecer um momento cultural original na vila são os principais objectivos do Fado à Bord’água. O evento está agendado para a noite de 3 de Agosto, às 21h30, na Praia Fluvial de Constância.

A iniciativa é organizada pelo município de Constância, partindo de uma ideia original da fadista local Tina Jofre que dará voz ao espectáculo juntamente com Vítor Manuel e Ana Paula Santos. Na guitarra estará Bruno Mira e na viola Rui Girão, com apresentação de Raúl Caldeira. Tendo como cenário a Praia Fluvial de Constância, o evento desafia o público a trazer a manta, a almofada ou a cadeirinha para o areal do rio Zêzere e a assistir a um espectáculo diferente.