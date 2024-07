Noites no Largo do Pelourinho em Alverca superaram os 3 mil espectadores

O Festival Noites no Largo do Pelourinho em Alverca, organizado pela Companhia de Teatro Cegada, termina na noite de 2 de Agosto mas a organização já faz um balanço positivo da iniciativa apontando para uma assistência superior às três mil pessoas.

Foram ao todo oito concertos multiculturais, realizados sempre às sextas-feiras entre Junho e Agosto junto ao Pelourinho de Alverca, situado na praça do Núcleo Museológico da cidade de Alverca.

Há onze anos que a companhia Cegada trabalha para que este festival represente um marco, em toda a zona Norte da Área Metropolitana de Lisboa, de oferta cultural única pelo contato com vertentes musicais e culturais menos acessíveis ao público do território. Organizado pela companhia Cegada e pela equipa do Núcleo Museológico de Alverca da Câmara Municipal, o evento assenta no compromisso de serviço público do Museu Municipal pelo acesso livre a estilos musicais ecléticos a todos os cidadãos. O conjunto diversificado de performances propõe a utilização do espaço público em convívio intergeracional, onde avós, filhos e netos podem desfrutar das noites de verão ao som de músicas do mundo.

“No ano passado chegámos a pensar que poderia ser o fim, ou pelo menos uma interrupção forçada pelo corte para zero, abrupto e totalmente inesperado, dos apoios estatais que permitiam a sua realização mas hoje é um orgulho imenso para toda a comunidade que tenha sido possível manter o festival e sustentado numa relação entre artistas e público”, refere Rui Dionísio, director da companhia Cegada a O MIRANTE.

O responsável diz que o festival de música manteve a tradição de inclusão e diversidade estética da programação habitual, que variou entre o jazz de fusão ao fado, passando por bossa nova, fusão lusófona e música de Cabo Verde.

“O sucesso da iniciativa é reflexo de um empenho conjunto de todos, das milhares de pessoas que anualmente participam nesta programação e dos músicos de diversas origens e estilos que juntos criaram uma energia colectiva que permitiu que o festival continuasse a ser um espaço de encontro e valorização da história do património cultural da comunidade”, acrescenta Rui Dionísio, que diz que a edição do próximo ano já está a ser preparada.

As Noites no Largo do Pelourinho encerram dia 2 de Agosto com a actuação do Quarteto Dela - um projecto composto pelos músicos residentes da companhia Cegada.