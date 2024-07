O baterista de Samora Correia que serpenteia as ruas de Lisboa em tuk-tuk

Natural de Samora Correia, cidade onde reside “desde sempre”, o jovem Ricardo Tito dá a conhecer aos turistas a cidade de Lisboa em tuk-tuk, mas consegue conciliar a sua vida profissional com a música. É baterista nas bandas metal Dercetius e All Against. Em Samora Correia, com a ajuda do pai, isolou e transformou uma garagem num estúdio que serve para gravações e até ensaios à distância.

Desde cedo que a música faz parte da vida de Ricardo Tito. Aos três anos, a avó ofereceu-lhe uma bateria de criança, despertando um interesse que se consolidaria aos 18 anos, quando comprou a sua primeira bateria eléctrica. Inspirado por ícones como Igor Cavalera (Sepultura), Dave Lombardo (Slayer) e Gene Hoglan (Death e Testament), o jovem baterista transformou a garagem da família, com a ajuda do pai, num estúdio de gravação e ensaios, totalmente isolado para não incomodar os vizinhos.

“Como o carro não cabia na garagem decidimos aproveitar para outra coisa e fizemos um estúdio. O meu pai e eu fizemos um estúdio de raiz, totalmente isolado, que não chateia os vizinhos. Permitiu-me evoluir e continuar a praticar” o instrumento, refere Ricardo Tito. O metal e não outro estilo de música deve-se também ao progenitor. O pai ouvia metal e Ricardo, enquanto criança, e foi beber essa influência para o seu percurso musical.

Uma carreira musical amadora num nicho muito pequeno em Portugal

Ricardo Tito é baterista das bandas de metal Dercetius (death metal melódico) e All Against (trash metal). Com esta última, teve a oportunidade de actuar, no ano passado, no Vagos Metal Fest, o maior festival de metal em Portugal. As duas bandas, que produzem música original, ensaiam regularmente, mesmo que muitas vezes seja à distância. “Tentamos ensaiar uma vez por semana, quando não é possível ensaiamos à distância, trabalhando nas músicas. Quando nos reunirmos é para ensaiar todos juntos por forma a preparar um eventual concerto. Temos um marcado para Vigo (Espanha)”, explicou.

A dedicação à música exige uma preparação física rigorosa. Ricardo sublinha a importância do exercício físico para um baterista, especialmente no género metal, que respira força, técnica e rapidez. “Um baterista não é um guitarrista que só mexe os dedos. O baterista toca com os quatro membros e a tempos diferentes. Aconselharia qualquer baterista a fazer pelo menos umas caminhadas, corridas ou ginásio ligeiro, uma ou duas vezes por semana, porque se notam diferenças absurdas”, admite.

O sonho de Ricardo Tito é tocar no maior palco do mundo do metal, o Wacken Open Air, na Alemanha. Reconhece, porém, as dificuldades que existem em conciliar a vida pessoal com a música, especialmente num nicho tão pequeno em Portugal. “Conciliar a música com a vida pessoal é muito difícil, estou a trabalhar o dia todo e depois disso ainda vou para o ensaio. É algo que, sinceramente, a nível físico pode custar um bocadinho, mas não vou obrigado porque é uma coisa que gosto de fazer”, conclui.