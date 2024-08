‘Sons da Liberdade’ é o nome do concerto que a Banda Filarmónica de Alcanedense vai dar na noite de 2 de Agosto, a partir das 21h45, no Largo do Seminário

Banda de Alcanede toca no Largo do Seminário em Santarém

‘Sons da Liberdade’ é o nome do concerto que a Banda Filarmónica de Alcanedense vai dar na noite de 2 de Agosto, a partir das 21h45, no Largo do Seminário, em Santarém. A banda vem até à sede do concelho apresentar uma viagem pela memória recente da música popular portuguesa, prometendo animar a noite com temas que marcaram a criação musical nacional.