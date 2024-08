Encontro de Emigrantes em Mação

A oitava edição do Encontro de Emigrantes de Mação decorre no dia 15 de Agosto. A iniciativa tem lugar a partir das 18h00, no Jardim Municipal de Mação, conhecido como Jardim dos Peixinhos. Haverá um espaço de homenagem, animação musical e, como sempre, um lanche-convívio com produtos locais. O objectivo é partilhar memórias, histórias e os sabores naturais da região.