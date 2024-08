Escola de Toureio José Falcão celebra 40 anos com apelos a maior financiamento

A Escola de Toureio José Falcão de Vila Franca de Xira, a única escola de toureio do país e que integra a União Internacional de Escolas Taurinas, celebra no dia 11 de Agosto 40 anos de existência e os dirigentes garantem que vão continuar a honrar o nome do matador José Falcão e da cidade apesar da falta de maior financiamento.

A associação, que tem o estatuto de utilidade pública e hoje acolhe 23 alunos, recebe pouco mais de 66 mil euros por ano, 60 mil provenientes da Câmara de Vila Franca de Xira e outros seis mil euros da junta de freguesia. Verbas que, lamentam os dirigentes, não chegam para as necessidades.

“Temos feito um esforço muito grande para manter a escola a funcionar. Mas não é possível continuar a formar estes jovens com valores que não são alterados há 25 ou 30 anos”, lamenta António José Inácio, presidente da associação, lembrando que a maioria das actuações dos alunos são feitas no estrangeiro, sobretudo em Espanha e que essas deslocações de milhares de quilómetros são muitas vezes pagas com a boa vontade dos dirigentes.

Para assinalar os 40 anos da criação da escola a associação realizou uma conferência de imprensa no Cabo de Vila Franca de Xira para fazer um balanço da actividade. O matador de toiros Victor Mendes, responsável da formação da escola, diz que a união faz a força na escola e que a sua dinâmica, apesar da escassez financeira, vem de toda a equipa.

* Notícia desenvolvida na próxima edição impressa de O MIRANTE