Guitarrista João Loureiro toca no jardim da Biblioteca de Santarém

O guitarrista João Loureiro actua na noite de quinta-feira, 1 de Agosto, a partir das 21h45, no jardim da Biblioteca Municipal de Santarém. O concerto será totalmente dedicado aos sons da ‘Música Ibérica e da América Latina para guitarra’.

João Loureiro, natural de Santarém, apresenta um programa com obras de compositores guitarristas e também com as suas próprias composições. O artista estudou com os professores Silvestre Fonseca e Acácio Resende, na Escola de Música de Santarém, até 1997, ano em que partiu para o Reino Unido, para estudar na Royal Academy of Music, em Londres. Concluiu a licenciatura em Música no London College of Music and Media, tendo sido agraciado com o ‘British Reserve Strings Prize’. Paralelamente, continuou os estudos na Royal Academy of Music onde, concluiu, em 2003, uma pós-graduação com mérito.

Como solista, João Loureiro fez recitais em Portugal, Holanda, Alemanha e Inglaterra. Representou Portugal no primeiro congresso ‘Unissono International’, na Alemanha, onde realizou vários recitais e fez uma gravação em direto para a SDF Radio. Participou ainda em espetáculos de poesia música e dança, teatro musical ou ópera.

Em termos discográficos, lançou, em 2007, o primeiro disco, ‘Uno Guitar Duo’, que recebeu críticas favoráveis. Em 2014, lançou o segundo álbum, como integrante do duo Tessitori, em parceria com a violetista Isabel Pereira, um trabalho que foi igualmente aclamado pela critica especializada. João Loureiro editou ainda um outro álbum de música original para guitarra solo, ao qual chamou ‘Familiar Faces’, sendo inspirado em heróis pouco conhecidos das nossas vidas, como a família e os amigos.