Piscinas de Mação assinalam Dia Internacional da Juventude

Mação assinala Dia Internacional da Juventude no dia 12 de Agosto com animação musical e jogos aquáticos nas Piscinas Municipais do concelho.

O município de Mação assinala o Dia Internacional da Juventude, no dia 12 de Agosto, com entrada gratuita nas Piscinas Municipais para jovens até aos 29 anos. As actividades decorrem entre as 14h00 e as 19h00 com animação musical, DJ, jogos aquáticos, Crazy Aqua Zumba e algumas surpresas que o município promete.