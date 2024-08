Cinema às quartas no pátio do Teatro Sá da Bandeira em Santarém

O pátio interior do Teatro Sá da Bandeira, no centro histórico de Santarém, recebe sessões de cinema nas noites de quarta-feira, durante o mês de Agosto, no âmbito do programa de animação Verão in.Str. A selecção das películas é do Cineclube de Santarém e as projecções são sempre pelas 21h45. Na noite de 7 de Agosto será projectado o histórico documentário ‘25 Canções de Abril’, realizado por Luís Gaspar, em 1977.

A 14 de Agosto a protagonista da sessão é Patti Smith cantora e poeta que ganhou relevância no auge do movimento punk nova-iorquino nos finais da década de 70 e início da década de 80. Com o título ‘A Poeta do Punk’, o documentário foi concebido por Sophie Peyrard e Anne Cutaia, realizadoras francesas, em 2022.

Na noite de 21 de Agosto, é apresentado ‘Le Grand Charlot’ ou ‘Retrato de Família com Teatro de Marionetas’, uma história dramática familiar, realizada em 2023 por Philippe Garrel, com produção repartida entre Suíça e França. O filme foi distinguido, tendo alcançado o Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim.

A última sessão de cinema de Agosto, na noite de 28, dá a ver o filme ‘Via Norte’, realizado por Paulo Carneiro, em 2022. Trata-se de um drama em que um cineasta viaja dois mil quilómetros em direção a Norte da Europa onde se encontra com alguns dos seus compatriotas.