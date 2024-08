Festival de Estátuas Humanas de Santarém alargado às freguesias

O Festival de Estátuas Humanas de Santarém regressa sexta-feira, 2 de Agosto, este ano com maior abrangência e visitando também as vilas de Tremês, Pernes e Alcanede.

O Festival de Estátuas Humanas de Santarém regressa sexta-feira, 2 de Agosto, este ano com maior abrangência e visitando também as vilas de Tremês, Pernes e Alcanede. Para sexta-feira, 2 de Agosto, a partir das 21h30, a vila de Tremês recebe no Largo Professor Dr. Jacob Pinto Correia, a primeira iniciativa inserida no in.Estátuas – Festival de Estátuas Humanas, com a presença de alguns dos artistas que participam na edição deste ano.

Na noite de sábado, 3 de Agosto, depois das 21h30, será a vez do festival visitar Alcanede, onde o Recinto de Festas de Vale do Carro vai ser o palco escolhido para esta iniciativa. No mesmo dia e à mesma hora o Largo do Rossio, em Pernes, acolhe a presença de outras figuras animadas.

Em Santarém, nos dias 9, 10 e 11 de Agosto as ruas do centro histórico vão receber a presença de 20 estátuas humanas, a totalidade daquelas que integram o V Festival in.Estátua, inserido na programação do Verão in.Santarém 2024, iniciativa responsável por atrair milhares de visitantes todos os anos. Entre as figuras que este ano participam no in.Estátuas – Festival de Estátuas Humanas, encontra-se Helena Reis, com a figura de ‘Devenir’, a sua obra mais reconhecida e que foi a vencedora do campeonato mundial de estátuas vivas, World Living Statues Festival, realizado na Holanda.

Nos dias em que decorre o in.Estátuas – Festival de Estátuas Humanas, o público poderá votar nas suas figuras favoritas, podendo fazê-lo em várias mesas de voto dispostas ao longo das ruas do centro histórico, no espaço que acolhe o evento. Os vencedores serão anunciados no final do último dia, 11 de Agosto, após ter sido apurado o resultado das votações.