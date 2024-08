Flávia Germano Barra: a psicóloga que nasceu artista

Flávia Germano Barra nasceu em 1977 em Valada, vila do concelho do Cartaxo à beira-Tejo que a inspirou a ser artista plástica e poeta. Iniciou-se com a escrita. A escultura, o desenho e a pintura apareceram mais tarde. Com 18 anos saiu de Valada para estudar psicologia em Lisboa e ainda dá consultas na sua clínica em Carcavelos. O MIRANTE visitou o atelier da artista que levou recentemente 15 artistas à vila ribeirinha e nos revelou que está em marcha um projecto de residências artísticas em Valada. “Há uma altura em que dizemos: eu sou artista; mas a realidade é que nasci artista. Hoje sei disso”, diz. O Dia do Artista assinalou-se a 24 de Julho.

Em criança, Flávia tinha na leitura a companhia preferida, embora também tivesse a rotina de ir ao rio com os amigos, construir cabanas, inventar escavações arqueológicas, brincadeiras que não teria numa cidade e que considera terem sido importantes para desenvolver o seu imaginário. “A experiência da paisagem, a maneira como crianças e adultos se relacionam é determinante para a pessoa que sou como artista”, reconhece. Quando ouviu a mãe dizer que ia para a escola foi “um choque” e “só foi bom ir” quando descobriu que podia pintar. Tem uma irmã mais nova, Inês Pinheiro, que “teve a alegria de saber desde cedo o que queria” e é médica em Santarém.

Com sete anos, Flávia Germano Barra escrevia contos e fábulas porque sentia que o mundo não era só o que via à sua frente. Criava esculturas que ainda não chamava de esculturas. Uma combinação de materiais como madeiras que a própria cortava e colava com as ferramentas do pai e do tio. Seguiu psicologia por parecer um caminho “mais seguro” e depois de ter a própria clínica foi estudar pintura e filosofia. “A psicologia ajudou-me a ter um nível de escuta diferenciado. Hoje parece tudo bastante coerente”, refere, argumentando que não acha que um artista “tem de ter uma dose de loucura ou ser uma pessoa que sofre muito”, já que o que a move é a curiosidade.

A pandemia acelerou o processo de regressar a Valada, onde era conhecida pelo seu percurso na psicologia. “Para estas pessoas eu era psicóloga. Ter um atelier na praça central, onde trabalho, foi um desafio para eles e para mim”, revela, explicando que o motivo de ter saído da capital foi a cidade se ter tornado “num aglomerado de acontecimentos que temos de cumprir”. Há quatro anos que contribui para uma educação estética da comunidade com o atelier aberto ao público, tendo reduzido a actividade como psicóloga. Há sempre quem queira entrar para um café e acabe por comentar as obras, quando não trabalha no exterior. É o espanto e a aproximação aos outros que procura. Tem trabalhado mais no desenho e usa carvão de madeiras que vai buscar ao rio na maré baixa, contando com a ajuda da comunidade para o transporte. Diz que pinta como escreve e “A maçã cai fria” foi o seu primeiro livro de poesia.

“A inteligência artificial é uma ferramenta incrível”

Flávia Germano Barra afirma não estar assustada com a inteligência artificial e admite já a ter usado para fazer música e combinar obras de artistas. “Ficam todos muito aflitos quando se fala que a inteligência artificial pode roubar empregos, começar a desenhar melhor do que nós. É mais fácil às pessoas perceberem o que a inteligência artificial pode beneficiar em termos de tecnologias para a saúde, prevenção de doenças, curas de doenças como o cancro. Pode haver grandes prejuízos e ameaças, mas ainda estamos no centro do acontecimento para percebermos como é que temos de regular”, argumenta.