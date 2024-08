Musical dedicado a Luiza Andaluz na Sé Catedral de Santarém

A comemoração do Dia de Luiza Andaluz vai ser assinalada a 20 de Agosto com o espectáculo musical "Recital de Agosto - Memórias do Musical Andaluz", que terá como palco a Sé Catedral de Santarém, pelas 21h00. As actrizes Inês Ferreira e Patrícia Quinta interpretam a figura de Madre Luiza Andaluz em duas fases da sua vida, contando com acompanhamento de Paulo Pires ao piano.

A encenação é de Pedro Ribeiro e inspirou-se na vida e obra de Madre Luiza Andaluz, desde os seis anos até ao final da vida activa, através da música e da palavra. Uma mulher que, segundo o produtor, Armando Calado, teve “sempre em mente o apoio aos padres e a educação das crianças”. A iniciativa é organizada pelo Luiza Andaluz Centro de Conhecimento, contando com apoio do Município de Santarém, da Diocese de Santarém e do Museu Diocesano.