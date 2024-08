Semana da Juventude em Tomar também serviu para debater emigração

A Semana da Juventude decorreu em Tomar entre 19 e 28 de Julho. Afonso Amaro e Pedro Antunes são dois jovens dinâmicos que procuram as suas oportunidades no nosso país, mas não colocam de parte tentar a sorte além-fronteiras.

A Semana da Juventude regressou ao concelho de Tomar e, entre os dias 19 e 28 de Julho, foi ponto de encontro para várias centenas de jovens da região. O MIRANTE acompanhou a inauguração da iniciativa, na freguesia da Junceira, e falou com dois jovens que partilharam o seu testemunho e a sua experiência de vida.

Pedro Antunes ajudou na organização da Festa da Juventude. Tem 24 anos e é de Tomar. Aos 17 anos, depois de terminar o secundário, decidiu ir estudar para Inglaterra. Licenciou-se em Biologia e está actualmente a terminar o mestrado em Biodiversidade e Conservação. “Fui para Inglaterra para crescer, tinha 17 anos e achava que ainda não sabia o suficiente da vida. Depois também queria ter a experiência de estar sozinho noutro país. Biologia em Portugal não dá para muito, enquanto que Inglaterra é um país que aposta forte no curso”, revelou a O MIRANTE. Enquanto estudava, Pedro Antunes trabalhou em Inglaterra na área da restauração. Começou a limpar pratos e acabou como sub-chefe de cozinha. Diz que foi muito cansativo trabalhar e estudar ao mesmo tempo, mas que isso o ajudou a formar o carácter.

Actualmente, já em Portugal, vai trabalhando pontualmente em empresas de organização de eventos. “É uma área que eu gosto muito, no futuro quem sabe até me posso envolver mais, mas o meu objectivo é a Biologia”, sublinhou. Pedro Antunes escolheu estudar Biologia pelo interesse nas espécies em vias de extinção. Emigrar novamente é uma hipótese, mas não para Inglaterra. “A comida lá não é muito boa e o tempo também não”, referiu, com um sorriso. A sua ligação a Tomar e à freguesia da Junceira, onde mora a sua família, é muito forte. “Mesmo que esteja longe quero sempre voltar”, vincou.

Uma carreira na GNR

Afonso Amaro tem 20 anos e reside no Entroncamento. Foi a primeira vez que participou na Festa da Juventude, a convite do tio, que vive na freguesia da Junceira. Afonso Amaro trabalha actualmente num supermercado, mas sonha em ingressar na GNR. Terminou o 12º ano no curso profissional de Desporto e começou logo a trabalhar no supermercado. Confessa que já pensou em emigrar para procurar novos desafios e melhores condições salariais. “Para a Suíça ou Luxemburgo, porque a vida aqui está complicada e há boas oportunidades lá fora”, afirmou a O MIRANTE. No entanto, é na GNR que ambiciona fazer carreira. “Já estou a tratar da candidatura, no futuro vejo-me a progredir na carreira dentro da GNR”, afirma com entusiasmo.