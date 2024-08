Cem Soldos em festa com mais um festival Bons Sons

A aldeia de Cem Soldos, nos arredores de Tomar, vai estar em festa de 8 a 11 de Agosto com mais uma edição do festival Bons Sons, que leva à localidade muita da boa música portuguesa e milhares de visitantes. Este ano o cartaz não foge à regra e pelos palcos da localidade vão passar nomes como Teresa Salgueiro, The Legendary Tigerman, emmy Curl, Ana Lua Caiano, Valete, Coro das Mulheres da Fábrica, Silk Nobre, Cláudia Pascoal, Quis Saber Quem Sou, Gisela João, Expresso Transatlântico e Fanfarra Káustika, entre muitos outros.

A organização cabe ao Sport Club Operário de Cem Soldos (SCOCS) e conta com o habitual envolvimento da população. O SCOS é uma associação cultural local que tem por missão promover o bem-estar social, cultural, desportivo e recreativo da população. A colectividade tem assegurado uma dinâmica social relevante, sendo responsável cujo resultado mais mediático é o festival que se tornou nacional: o Bons Sons.