Canções da Revolução de Abril ao vivo em Santarém

A banda sonora da Revolução de Abril vai animar a noite de quinta-feira, 8 de Agosto, a partir das 21h45, na Praça Visconde Serra do Pilar, em Santarém, onde vai decorrer um espectáculo de música dedicado a comemorar os 50 anos da Revolução do 25 de Abril de 1974.

O espetáculo ‘Canção Revolução - Tributo aos Cantores de Abril’ será uma comemoração que vai incluir de forma cronológica a história do antes, do durante e do depois da revolução através de canções, algumas delas proibidas na época que antecedeu o Golpe de Estado de 1974, que devolveu a liberdade aos portugueses. O encadeamento, narração e a projeção vão situar cada canção no seu lugar da história que ocupam e vão levar o espectador a absorver cada palavra cantada e o seu significado.

Em palco vão estar cantores como Daniela Maia, neta do falecido Salgueiro Maia; Raquel Ângelo; Valter Guia e Dominique Ventura. A parte instrumental será assegurada por músicos como Tiago Ramos na percussão; João Guerra Madeira no piano; Luís Galvão na guitarra baixo; Miguel Carreira na viola e António Barbosa no violino.