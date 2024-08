Festival de folclore na Ribeira de Santarém

A 25ª edição do Festival Nacional de Folclore “Rio Tejo” vai decorrer no dia 17 de Agosto na Ribeira de Santarém, organizada pelo rancho folclórico local, visando preservar e divulgar a tradição do folclore e as regiões representadas.

O evento conta com a participação do Rancho Regional de Guifões, do Douro Litoral Norte, o Grupo Etnográfico Danças e Cantares do Minho, o Rancho Folclórico Luz dos Candeeiros de Arrimal, de Porto de Mós, o Grupo de Folclore do Rochão- Santa Catarina, proveniente da ilha da Madeira, o Grupo Folclórico e Etnográfico de Eira Pedrinha, de Condeixa-a- Velha e, naturalmente, o anfitrião Rancho Folclórico da Ribeira de Santarém.