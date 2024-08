Agosto não é só praia: em Arruda dos Vinhos celebra-se a maior festa do ano

Agosto não é só praia e em Arruda dos Vinhos haverá animação, tasquinhas, concertos e eventos para todos os gostos, incluindo concertos gratuitos de Tony Carreira, Mónica Sintra, Jimmy P, Ricardo Velho, Teresinha Landeiro e um tributo aos Coldplay. Não faltam motivos de entusiasmo nas seculares festas em honra de Nossa Senhora da Salvação que começaram na terça-feira, 6 de Agosto, em Arruda dos Vinhos.

Até dia 18 de Agosto as festas maiores do concelho estão prontas para receber todos os que queiram divertir-se, conhecer as actividades das empresas da zona e celebrar a tradição das esperas de toiros pelas ruas da vila. As tertúlias móveis e fixas são já habituais e o icónico “Há jazz no terreiro” adiciona um toque intimista às celebrações. O associativismo tem um forte componente nas festas de Arruda dos Vinhos, com as colectividades e as gentes da terra a envolverem-se para proporcionar aos visitantes a melhor experiência possível neste mês de Agosto.

Arruda dos Vinhos quer celebrar também a união e a devoção da comunidade, promovendo a sua cultura, tradição e modernidade, com espectáculos que vão do folclore ao artesanato, largadas de toiros e música popular, celebrando Nossa Senhora da Salvação. O programa inclui também a inauguração de exposições, manhã desportiva, exposição de cavalos e o ponto alto das celebrações religiosas, a missa solene seguida de procissão pelas ruas da vila com a imagem de Nossa Senhora da Salvação no feriado de 15 de Agosto, pelas 18h30 (com a missa a começar às 17h00), que será acompanhada pela Banda da Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos.