Festas do Arripiado celebram ligação ao Tejo

As festas do Arripiado regressam à aldeia ribeirinha no concelho da Chamusca, entre 15 e 18 de Agosto, com actividades para promover a ligação ao rio Tejo. As festividades terão início com a tradicional procissão fluvial, que celebra o Dia da Assunção de Nossa Senhora. Este ano, a procissão leva a imagem de São Marcos da margem sul, da aldeia ribeirinha do Arripiado, para se juntar à imagem de Nossa Senhora da Piedade na margem norte, da aldeia de Tancos, em Vila Nova da Barquinha.

Estão ainda previstos concertos de Safira (dia 16), Leo & Leandro (dia 17) e Custódio Castelo (dia 18), além de atividades taurinas e aquáticas, nomeadamente canoagem ao luar.