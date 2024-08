Os músicos D.A.M.A, Pedro Abrunhosa e Ana Malhoa são os cabeças de cartaz do Viver Ferreira do Zêzere, evento que decorre no fim de semana de 9 a 11 de Agosto

D.A.M.A., Pedro Abrunhosa e Ana Malhoa actuam no Viver Ferreira do Zêzere

Os músicos D.A.M.A, Pedro Abrunhosa e Ana Malhoa são os cabeças de cartaz do Viver Ferreira do Zêzere, evento que decorre no fim de semana de 9 a 11 de Agosto, constituindo uma mostra de actividades económicas, culturais e gastronómicas concelhias.

Os D.A.M.A irão actuar na sexta-feira, enquanto Pedro Abrunhosa é o cabeça de cartaz no sábado e Ana Malhoa sobe ao palco principal no domingo, a encerrar um evento, que, durante três dias, convida “munícipes e visitantes que estão pela região a desfrutar de uma experiência única” com gastronomia, “petiscos, muita música e animação”, como um desfile de marchas populares.

Além das dezenas de tasquinhas e expositores de artesanato, o evento inclui uma mostra industrial e comercial, que “destaca o que de melhor se produz no concelho” e “funciona como uma plataforma para as empresas locais apresentarem os seus produtos ao público”, indica o município. Paralelamente, decorrerá uma feira do livro, de entrada gratuita.