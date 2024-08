Dia Internacional da Juventude assinalado na Piscina do Sardoal

Dia 11 de Agosto, a entrada será gratuita, para todas as idades, na Piscina Municipal do Sardoal.

O Município de Sardoal assinala o Dia Internacional da Juventude, em 11 de Agosto, com entrada gratuita, para todas as idades, na Piscina Municipal. O Dia Internacional da Juventude celebra-se a 12 de Agosto, por resolução da Assembleia Geral da ONU, em 1999, com o objectivo de reconhecer o papel fundamental dos jovens nas sociedades.

O tema este ano é “Dos Cliques ao Progresso: Percursos Digitais da Juventude para o Desenvolvimento Sustentável”. Este tema destaca a importante relação entre a digitalização e a aceleração do progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacando as contribuições fundamentais dos jovens neste processo transformador.