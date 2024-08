Torneio Internacional de Iniciados de Abrantes alia o desporto à promoção do concelho

Na apresentação da 16ª edição do Torneio Internacional de Iniciados de Abrantes, o presidente do município, Manuel Valamatos, afirmou que, além da vertente desportiva, o evento pretende promover e potenciar o turismo e a economia do concelho. “Abrantes vai assegurar transportes, alimentação e alojamento às seis equipas. Temos e sempre tivemos essa capacidade apesar da dificuldade que é. Queremos aumentar a capacidade hoteleira porque há sempre pessoas que vêm de fora e dormem e comem em Abrantes nestes dias e isso ajuda a potenciar a nossa economia e turismo. Essa é uma das principais vertentes do torneio”, destaca.

O torneio decorre de 9 a 11 de Agosto nos campos de Tramagal, Pego, Dragões de Alferrarede e nos três campos municipais. Em prova vão estar Benfica, Sporting, Porto, Braga, Deportivo de Corunha e selecção concelhia de Abrantes. Todos os jogos vão ser transmitidos em streaming no canal de Youtube do município, sendo a transmissão da final assegurada pela Sport TV. Entrevistas rápidas, comentadores ao vivo e eleição do melhor jogador do torneio são as novidades desta edição, explica o vereador Luís Dias.

Manuel Valamatos realçou, com orgulho, que ao fim de 16 anos de uma organização assegurada pelos serviços municipais, já sejam os grandes clubes a procurar a organização para participar. Para o autarca, a maior vitória para os atletas deverá ser representar o concelho, defendendo-o e dando maior visibilidade à região. O vereador Luís Dias corroborou as palavras do presidente. “O escudo que têm ao peito deve ser defendido e sentido como se fosse uma tatuagem, como se fosse parte de vós. É preciso coragem e bravura para vestir a camisola do concelho de Abrantes”, exaltou.

Marco Caneira é o padrinho

Marco Caneira é o patrono da 16ª edição do torneio, regressando ao Estádio Municipal de Abrantes, 22 anos depois da inauguração do mesmo onde o antigo jogador foi capitão da selecção nacional de sub-21. Marco Caneira falou das escolhas e sacrifícios necessários para chegar ao desporto de alta competição e que é precisamente na faixa etária dos 15 anos que os atletas têm de começar a preparar-se para isso.

“Todos querem chegar a profissionais, mas infelizmente são muito poucos os que conseguem. É preciso uma mente muito forte, determinada e focada” afirma, acrescentando que o desporto deve ajudar a formar o carácter de um homem e servir como caminho correcto, em vez de outras escolhas. Apesar dos desafios teoricamente difíceis que a selecção concelhia de Abrantes vai encontrar, o antigo internacional realça que nenhum jogo se perde antes de ser jogado.