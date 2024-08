300 seniores de Ourém aprenderam a “Viver + Saudável”

O Parque de Merendas de Amieira, em Urqueira, foi o palco escolhido para acolher a Festa de Encerramento da Época Desportiva “Viver + Saudável” – Desporto sénior” 2023/2024.

O evento contou com a participação dos alunos do programa “Viver + Saudável – Desporto Sénior”, proporcionando um dia repleto de actividades desportivas, seguido de um almoço de confraternização e culminando num baile animado pelas concertinas dos “Amigos da Gandaia”, de Olival.

O programa “Viver + Saudável – Desporto Sénior” envolveu cerca de 300 participantes e teve como principal objectivo promover a mobilidade, flexibilidade e coordenação dos seniores. O projecto abrange diversas freguesias do concelho e tem-se revelado um verdadeiro sucesso na promoção da saúde e bem-estar dos cidadãos seniores, contribuindo significativamente para a sua qualidade de vida.

A festa foi marcada por um ambiente de alegria e camaradagem, onde os participantes puderam desfrutar de diversas modalidades desportivas, culminando com a entrega dos diplomas de participação no programa, gesto que reconheceu o empenho e a dedicação dos seniores ao longo da época. A celebração contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, o vereador Humberto Antunes, e vários presidentes de junta de freguesia. Durante o seu discurso, Luís Albuquerque expressou votos de continuidade e sucesso para a próxima época desportiva, que terá início em Setembro, manifestando o desejo de que todos os participantes pudessem continuar a envolver-se nas actividades e agradecendo o empenho e a participação demonstrados ao longo do ano.