Arruda dos Vinhos prepara candidatura das festas a património imaterial

O município de Arruda dos Vinhos acredita que as suas festas em Honra de Nossa Senhora da Salvação - que decorrem até 18 de Agosto - são únicas, representam a identidade das gentes da terra e são únicas no panorama regional pelas suas “tertúlias móveis” em autocarros e por isso vai candidatá-las a património cultural imaterial no próximo ano.

Os serviços técnicos do município, confirmou O MIRANTE, estão a preparar a documentação e registos fotográficos e videográficos exigidos pela Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) que vai avaliar a candidatura. O executivo liderado pelo socialista Carlos Alves espera ter todo o dossiê pronto para ser entregue à Direcção-Geral do Património Cultural (DGPC) a tempo das festas do próximo ano, altura em que se assinalam os 500 anos desde a primeira procissão realizada em honra da padroeira das festas, Nossa Senhora da Salvação, depois de D. Manuel ter fugido para Arruda dos Vinhos para se refugiar da peste negra.

Esta não é a primeira vez que Arruda dos Vinhos tenta candidatar as suas tradições a património imaterial nacional. Em 2018, recorde-se, apresentou uma candidatura para que as suas onze tertúlias móveis, que agregam mais de 1.500 associados e também os seus festejos taurinos fossem classificados de património nacional, mas a DGPC recusou a candidatura recomendando ao município que, ao invés de classificar apenas as tertúlias, fizesse como o vizinho concelho de Vila Franca de Xira e o seu Colete Encarnado e tentasse classificar todo o conjunto das festas em Honra de Nossa Senhora da Salvação e o papel que têm nas tradições locais. A candidatura das tertúlias, recorde-se, foi entregue nesse ano a 14 de Agosto e desde então o dia passou a ficar para sempre ligado às tertúlias da vila durante as festas-

