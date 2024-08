Museu Diocesano de Santarém organiza visita nocturna com prova de vinhos

O Museu Diocesano de Santarém vai organizar uma visita temática nocturna designada “Viagem no Tempo” que permitirá o acesso a espaços habitualmente inacessíveis ao público, entre eles o Corredor Nobre e a Torre Sineira do edifício onde se situa a Sé Catedral de Santarém. A iniciativa, agendada para 23 de Agosto às 21h00, conta com uma prova de vinhos da Quinta da Ribeirinha, aliando uma vez mais o património à degustação vínica.

A actividade decorre no âmbito da programação cultural do 10.º aniversário do Museu Diocesano e em parceria com a Cidade do Vinho 2024, permitindo viajar no tempo entre os vários períodos de ocupação da casa, entre o Paço Real e o Paço Episcopal, não esquecendo o Colégio Jesuíta e o Seminário. As inscrições são limitadas e o bilhete custa 5 euros.