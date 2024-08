O Arraial do Caracol e o passeio mistério pela Póvoa da Isenta são alguns destaques da Festa do Povo, de 14 a 18 de Agosto na freguesia do concelho de Santarém. Tributo aos Queen, Quina Barreiros, Noite de Folclore e Crazy Band integram o cartaz na vertente musical.

Póvoa da Isenta com Festa do Povo de 14 a 18 de Agosto

A Póvoa da Isenta, no concelho de Santarém, prepara-se para receber a população na Festa do Povo em honra de Nossa Senhora da Conceição. A festa inaugura às 19h00 de quarta-feira, 14 de Agosto, com serviço de restauração e quermesse, baile, tributo aos Queen e dj. Quina Barreiros, Noite de Folclore e Crazy Band são outros dos destaques musicais. Destaca-se ainda o Arraial do Caracol e o passeio mistério pela freguesia. A entrada é livre.

Quinta-feira ao almoço a ementa é cozido à portuguesa e conta com a animação do grupo Os Mazorros. Às 15h00 realiza-se procissão da igreja ao recinto seguida da missa campal. A noite é de folclore com o Agrupamento de Danças e Cantares da Póvoa da Isenta e Rancho Folclórico do Bairro de Santarém, Grainho e Fontainhas. À semelhança de sexta-feira e sábado, a festa termina com dj.

Massa à barrão é a ementa de sexta-feira ao almoço. A partir das 21h30 há baile e Quina Barreiros sobe ao palco às 22h00. Sábado começa com um passeio de motorizadas e motos às 09h30 pelos Amigos do Passeio Clássico. O almoço é javali à mazorro e às 16h00 realiza-se o Arraial do Caracol com jogos tradicionais. A Crazy Band actua às 21h30 com convidados especiais. Domingo e último dia é também repleto de actividades, a começar pelo passeio mistério para conhecer a freguesia, às 10h00, ao almoço o ensopado de borrego e à tarde as cavalhadas à moda antiga e a oferta à população de sardinha e carne de porco assada às 17h00. O palco a partir das 21h00 é do Grupo Flamengo Bailando e logo de seguida de Hugo Faustino e Cláudia Zarro com o espectáculo musical “Origens”.