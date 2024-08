Rogério Charraz e a banda do Ateneu Vilafranquense celebram dia nacional das filarmónicas

O Dia Nacional das Bandas Filarmónicas vai ser assinalado em Vila Franca de Xira a 1 de Setembro com um concerto que vai juntar Rogério Charraz à banda do Ateneu Artístico Vilafranquense. Produzido pela Fundação Inatel, o espectáculo “O Coreto” será apresentado no Ateneu Artístico Vilafranquense às 18h00 e terá entrada gratuita. “O Coreto” é mais do que um simples concerto, prometendo ser uma viagem musical e narrativa que explora as raízes culturais das bandas filarmónicas, um elemento central da tradição portuguesa, especialmente nas aldeias e vilas do interior. A história, que acompanha o personagem Sebastião na sua mudança da cidade para a aldeia do pai, onde se apaixona por Ana junto ao coreto, serve de fio condutor a um espectáculo que celebra a música, o romance e as tradições populares. Com músicas de Rogério Charraz e letras de José Fialho Gouveia, “O Coreto” mistura sonoridades que vão desde o cante alentejano ao vira minhoto, integrando também arranjos com influências urbanas. A produção, a cargo de Luísa Sobral, reflecte a riqueza e a diversidade do património musical português. Para além da música o espectáculo contará com a presença de José Fialho Gouveia como narrador, que guiará o público através da história e das emoções que as letras evocam.