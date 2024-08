Banda da Gansaria vai dar concerto no Largo do Seminário em Santarém

Santarém recebe na noite de sexta-feira, 16 de Agosto, a partir das 21h45, no Largo do Seminário, a visita da Sociedade Filarmónica de Instrução e Cultura Musical da Gansaria, que desta vez se faz acompanhar pelo conhecido cantor FF.

A banda filarmónica, que tem dois discos editados e cerca de 50 elementos activos com idades entre os 12 e os 65 anos, nos diversos instrumentos de sopro e percussão, vai ser acompanhada em palco pela voz do convidado, FF. O cantor nasceu em Lisboa, em 1987, e teve aos 11 anos o primeiro contacto com os palcos, participando no concurso televisivo ‘Bravo Bravíssimo’, do qual sai vencedor com o fado ‘Gaivota’, representando Portugal em Itália. Com um extenso currículo, FF tem cimentado uma carreira que conta vários discos em nome próprio, muitas passagens pelo teatro de revista ou uma participação no Festival da Canção, em 2021, onde alcançou os três primeiros lugares.