Edifícios do Bairro dos Avieiros vão receber obras de reabilitação

Ao fim de uma década de reivindicações os moradores de várias habitações no Bairro dos Avieiros na Póvoa de Santa Iria vão ver os edifícios reabilitados pelo município de Vila Franca de Xira. O município elaborou o projecto e aprovou, em reunião do executivo, a minuta de contrato que prevê a contratação à firma Ripórtico Engenharia Lda a execução dos trabalhos, por um valor de 88.414 euros.

A intervenção é a primeira de várias que o município espera concretizar ao longo do ano na sequência da compra das antigas casas da cooperativa de habitação social Promocasa, operação realizada em Março último, como O MIRANTE noticiou. “Há muito tempo que levantávamos esta necessidade e ainda bem que vai acontecer. Mais vale tarde do que nunca”, criticou Anabela Barata Gomes, vereadora da CDU, durante a discussão e aprovação da proposta. O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, assegura que a requalificação dos bairros é para continuar e garante que após as obras no Bairro dos Avieiros também avançarão trabalhos no Bom Retiro, em Vila Franca de Xira. A Câmara de Vila Franca de Xira, recorde-se, fechou em Março a compra de 129 fracções de bairros de habitação social construídos pela insolvente cooperativa Promocasa, num negócio fixado nos dois milhões e 869 mil euros. A compra foi apoiada pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) sendo que dois milhões e 647 mil euros foram pagos pelo Estado no âmbito do programa 1º Direito, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. São, ao todo, 22 fracções no Bairro dos Avieiros, 27 fracções no Bairro da Pedra Furada, 42 fracções no Bairro do Bom Retiro e 38 no Bairro dos Avieiros da Póvoa de Santa Iria. O município passou também um cheque de 221 mil euros para comprar quatro imóveis comerciais e de serviços nesses bairros: dois no bairro dos Avieiros em Vila Franca de Xira, um no bairro da Pedra Furada e outro no Bom Retiro.