Rancho Folclórico Ceifeiras de Porto de Muge comemora 12 anos

Espectáculo do 12º aniversário do Rancho Folclórico Ceifeiras de Porto de Muge realiza-se domingo, 18 de Agosto, na fluvina de Valada.

O Rancho Folclórico Ceifeiras de Porto de Muge, do concelho do Cartaxo, celebra o seu 12º aniversário com um espectáculo na fluvina de Valada. O espectáculo decorre domingo, 18 de Agosto, às 18h00, e tem como grupo convidado o Rancho Danças e Cantares da Várzea Fresca, do concelho de Salvaterra de Magos.