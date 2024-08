Fábrica das Artes é um sucesso que promove e valoriza o território de Tomar

A Fábrica das Artes, projecto gerido e promovido pela Câmara Municipal de Tomar, começou a sua quarta edição no passado dia 15 de Junho e o balanço não podia ser mais positivo. Esta edição conta já com a presença de cerca de dois mil visitantes e participantes nos espaços e actividades da Fábrica das Artes. Os artistas que fazem parte desta iniciativa encontram-se no edifício Moagem “A Portuguesa”, espaço de Cowork Criativo em Tomar.

A edição deste ano da Fábrica das Artes propõe-se a abraçar um conceito mais amplo, estruturado em rede, em colaboração com entidades e estruturas oficinais dispersas pelo território. O município de Tomar revela que, desde o início do projecto, já participaram mais de seis centenas de pessoas em cerca de 30 actividades, tais como: desenho, pintura, mosaicos, feltragem, cerâmica e manipulação de marionetas.

A Fábrica das Artes foi criada a 16 de Junho de 2021. O município de Tomar pretende com o projecto continuar a apostar na valorização da identidade do território, tendo como força motriz a criatividade e a inovação. O edifício Moagem “A Portuguesa” recebeu 1.300 visitantes durante a segunda quinzena de Junho e o mês de Julho. O espaço encontra-se aberto ao público nos seguintes dias e horários: sexta-feira, das 18h00 às 23h00; sábado, das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 23h00; domingo, das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 18h00.