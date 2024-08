Palácio do Sobralinho acolhe ciclo de música Jazz e Spoken Word

O Jardim do Palácio do Sobralinho, no concelho de Vila Franca de Xira, será palco para a segunda edição do ciclo SPEAK LOW, que acontece ao longo de três domingos ao entardecer. Nos dias 25 de Agosto, 1 e 8 de Setembro, às 18h00, o público terá a oportunidade de vivenciar uma fusão de música jazz e spoken word, com destaque para alguns dos nomes mais reconhecidos no panorama cultural contemporâneo.

Produzido pela companhia teatral Inestética, o ciclo SPEAK LOW pretende criar uma atmosfera envolvente, onde a palavra e a música se encontram, oferecendo uma experiência imersiva tanto para os artistas como para os espectadores. A combinação entre poesia e sonoridades variadas promete transformar cada apresentação num momento de partilha emocional.

A abertura do ciclo, no dia 25 de Agosto, traz "Navio dos Loucos", um espectáculo que reúne poemas de Cláudia R. Sampaio, José Anjos, Herberto Helder e Daniel Faria, entre outros. Cláudia R. Sampaio e José Anjos serão os responsáveis por dar voz a esses textos, acompanhados pelas composições musicais de João Morais, também conhecido como “O Gajo”, na viola campaniça, e de Carlos Barretto no contrabaixo.

No dia 1 de Setembro, o ciclo continua com "mao-mao", um projecto concebido pelo escritor Valério Romão e pelo poeta e músico José Anjos. Este espectáculo explora poemas chineses antigos e contemporâneos, destacando o recente tema “Dedos em Sangue”, baseado no poema de Ji Zhishui e com arranjos de Carlos Barretto. Além de José Anjos, o projecto inclui as participações de Pedro Salazar no baixo, Carlos Barretto no contrabaixo, Paula Cortes na voz e Sandra Martins como convidada especial para arranjos de violoncelo.

O encerramento do ciclo, agendado para 8 de Setembro, será marcado pela actuação do “João Capinha Quarteto” com a participação especial da actriz Joana Manuel. Inspirados pelo movimento Jazz Poetry, criado nos anos 20 em Nova Iorque pelo poeta Langston Hughes, João Capinha e Joana Manuel aceitaram o desafio da Inestética para combinar música improvisada com texto falado, em momentos que prometem surpreender o público pela sua espontaneidade. O quarteto é composto por Cláudio Silva (trompete), João Capinha (saxofone), João Custódio (contrabaixo) e Alexandre Alves (bateria).

O ciclo SPEAK LOW é uma iniciativa da Inestética, uma estrutura de criação e produção artística multidisciplinar activa desde 1991, que tem o Palácio do Sobralinho como residência artística desde 2013. O evento conta com o apoio da DGArtes e da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.