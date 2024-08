Vialonga Fest dia 14 de Setembro na Granja

Já está fechado o cartaz da 7ª edição do Vialonga Fest que está marcado para 14 de Setembro, na Sociedade Recreativa da Granja.

Mordaça, Cuspo, Speedemon, Revolution Within, Porta Voz, Maloio e 605 Forte são as bandas que vão subir ao palco da colectividade a partir das 17h00. A animação está garantida entre concertos com o Dj Vasco Rodrigues. Convívio entre comida e bebida é o que se espera do Vialonga Fest, que mantém a tradição de entradas livres.