Ad Librum quer afirmar-se no estudo da história e património de Alenquer

Há muito por fazer em relação à cultura e história em Alenquer e para preencher a lacuna foi criada no final de 2023 a Associação para o Estudo da História e Património do Concelho de Alenquer , Ad Librum. A associação é composta por pessoas de diferentes áreas políticas, com gosto e conhecimento pela história, e que apesar das diferenças estão unidas pela partilha e pelo dever cívico de não deixarem esquecer o passado do concelho.

Tudo começou com a publicação do livro “Lutaram pela Liberdade”, que relata a história dos presos políticos de Alenquer de 1926 a 1974. Mas a matéria era tanta que a Ad Librum lançou um primeiro volume para assinalar os 50 anos do 25 de Abril, intitulado “Contra o Esquecimento”, que foi escrito por José Lourenço, Carlos Ademar e Maria José Porém.

Para a associação é importante a comunidade conhecer o passado. Maria José Porém, doutorada em história, explica que se no Estado Novo o país estava atrasado, Alenquer ainda estava mais. José Lourenço, mestre em história local, considera que Alenquer tem muita história que está por ser trabalhada. A vila foi uma grande praça industrial, com quatro grandes fábricas a trabalhar no centro e mais de 1.500 operários. A indústria têxtil e de papel fabricavam em Alenquer o melhor que se fazia na Europa. O Estado Novo tinha dificuldade em implementar-se na vila porque era operária e republicana. Já o restante concelho era rural com os donos das terras a suportar o regime.

Arquivo histórico da câmara está nas oficinas municipais

A Ad Librum não tem tido a vida facilitada nas suas pesquisas e estudos. Desde o século XIX, altura em que Guilherme João Carlos Henriques fundou a história local, que pouco ou nada se tem trabalhado em Alenquer nesse capítulo. Esse é um papel que a associação também quer ter. “O concelho de Alenquer é culturalmente pouco dinâmico. Uma obra de história local ainda é para uma elite, sem sentido pejorativo. São cerca de 250 pessoas que se interessam pela história local e cultura. Nesse campo ainda temos muito a fazer”, conta José Lourenço.

Os arquivos da Câmara de Alenquer não estão estudados, nem organizados e digitalizados. Uma parte do arquivo histórico está na biblioteca municipal. A outra parte do arquivo, em papel, está nas instalações camarárias de Barnabé, nas oficinas, paredes meias com centenas de litros de gasóleo. “Em 1936 o Governo Civil mandou as câmaras organizarem o arquivo histórico. Estamos em 2024. Os arquivistas da autarquia disponibilizam tudo e ajudam no que podem, mas tem de haver um plano e uma política cultural. Um edifício para o arquivo, técnicos e digitalização”, considera Maria José Porém.

José Lourenço acrescenta que Alenquer sempre teve azar com os arquivos. Já no tempo das invasões francesas e nas lutas liberais muita coisa foi queimada, a que se juntou a incúria das pessoas e a insensibilidade para ver a história de hoje como os arquivos de amanhã.