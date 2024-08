Exposição de Manuel Campino inaugura em Setembro em Alhandra

A Galeria de Exposições Augusto Bértholo, em Alhandra, vai acolher a exposição de pintura “O Prazer da Pintura”, do pintor Manuel Campino. A inauguração, que contará com a presença do Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, está marcada para 1 de Setembro pelas 15h30.

A exposição, fruto de uma parceria entre a Câmara de Vila Franca de Xira, a União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e a Associação dos Artistas Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira, estará patente até ao dia 24 de Setembro e terá entrada livre.

Manuel Campino, nascido em Lisboa em 1945, é uma figura conhecida no panorama artístico português. Com uma carreira marcada pela colaboração com mestres como Lino António e Leitão de Barros, o pintor traz para esta exposição obras que revelam uma forte sensibilidade e domínio técnico. As suas pinturas, descritas como expressivas e honestas, marcam um retorno ao figurativo, explorando espaços e criando imagens de territórios impregnados de melancolia. Manuel Campino tem sido uma presença constante em exposições na região, tendo participado em diversas exposições colectivas realizadas em Vila Franca de Xira e na Galeria Augusto Bértholo.