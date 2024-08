Fotógrafos de Alenquer unidos pela arte de transmitir emoções

A Inteligência Artificial não consegue reproduzir a essência de um sorriso. Esta é a convicção de José Gomes, que descobriu a fotografia em 1983, incentivado por um colega.

Militar reformado da Força Aérea, aos 20 anos comprou a primeira máquina fotográfica analógica, uma reflex de 35 MM, que ainda guarda.

Moinhos, papoilas, girassóis, praias e paisagens eram o seu disparo favorito. Agora emociona-se com pessoas.

Do grupo faz parte Nuno Rodrigues, 49 anos, que recorda com carinho José Abreu, pai de um tio, que há 30 anos lhe incutiu o gosto pela imagem. A trabalhar com o pai num stand de motas lembra-se de ir para os calabouços da drogaria ver as fotografias dos anos 40 aos anos 70 e ficar fascinado. “Na minha primeira máquina, para revelar um rolo com 36 fotografias, custava três contos e 600. A expectativa era grande entre o momento que mandamos revelar e a espera até vermos o que saia dali”, relembra.

A fotografia está banalizada pelos meios digitais e pelo telemóvel.

Mas os usuários não são fotógrafos, querem uma imagem e carregam no botão. “Quem não percebe de fotografia pode tirar uma fotografia boa e bonita mas não vai entender como fez essa fotografia. Essa é a diferença entre quem sabe e conhece”, defende Emanuel Cipriano, 37 anos, fotógrafo profissional.

Fascinado pelos métodos de fotografia analógica e processos alternativos, o formador de fotografia e artista conta que o regresso ao passado tem atraído cada vez mais adeptos até porque hoje em dia há muita competição no meio digital.

*Notícia para conferir na íntegra na edição impressa de O MIRANTE