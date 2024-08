“Conversas Clandestinas” no Centro Recreativo Louriceirense

Centro Recreativo e Desportivo Louriceirense recebeu três testemunhos no âmbito das comemorações do 25 de Abril de 1974.

O Centro Recreativo e Desportivo Louriceirense recebeu, no passado dia 10 de Agosto, uma sessão do ciclo “Conversas Clandestinas”, iniciativa integrada nas comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril. Moderada por Eduardo Clemente, a sessão contou com os testemunhos de António Augusto, que, no dia 25 de Abril de 1974, cumprindo serviço militar, esteve no Largo do Carmo e assistiu aos acontecimentos dessa data histórica, tendo também dado testemunho da sua vivência em Luanda (Angola), no pós 25 de Abril.

Alice Santos, filha de David Vieira, relatou a vida de clandestinidade do seu pai, marcada pela luta pelos direitos dos trabalhadores e pela liberdade de expressão, que lhe valeram alguns dias na prisão.

Fernando Valdemar Martins, ex-combatente em Angola, descreveu a vida de um soldado no Ultramar e Casimiro Lourenço, deu testemunho das privações vividas, durante 33 dias, no barco que o levou a Angola, em 1961. A sessão contou, ainda, com animação musical a cargo de Bruno Oliveira.