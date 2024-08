Exposição sobre “Mulheres de Abril” na Biblioteca Alexandre O’Neill em Constância

A Biblioteca Municipal Alexandre O’Neill, em Constância, recebe até dia 23 de Setembro a exposição “Mulheres de Abril somos. Com igualdade temos futuro”, promovida pelo Movimento Democrático de Mulheres (MDM). A exposição é composta por 14 painéis e tem como objectivo comemorar o 50º aniversário do 25 de Abril.

O Movimento pretende também “valorizar e não deixar que se apague a memória do valioso contributo das mulheres na transformação da sociedade e das suas vidas e o relevante papel que desempenharam antes e após o 25 de Abril; afirmar o valor da luta organizada das mulheres e do projecto do MDM em defesa dos direitos das mulheres e dos valores de Abril, das grandes transformações, mas também dos grandes desafios que se colocam e do que está por cumprir; divulgar a questão da igualdade que assegure às mulheres os direitos fundamentais, as liberdades e garantias pessoais de participação política, de direitos económicos, sociais e culturais, no trabalho, na família e na sociedade em geral; valorizar o papel desempenhado pelas mulheres na resistência ao regime fascista, afirmando o valor e a importância da luta organizada das mulheres em defesa dos seus direitos (...). A exposição foi inaugurada a 19 de Agosto.