Nossa Senhora Mãe dos Homens é a grande festa da aldeia de Pedrogão

A festa em honra de Nossa Senhora Mãe dos Homens vai realizar-se a 30, 31, 1 e 2 Setembro 2024, na aldeia de Pedrógão, no concelho de Torres Novas. A procissão de Nossa Senhora Mãe dos Homens é o ponto alto dos quatro dias de festas, onde se encontram largas centenas de pessoas para participar e ver a riqueza do desfile das fogaceiras, assim como os vestidos centenários que as crianças ajudam a embelezar.

Uma característica única da festa são os andores, que não são preenchidos totalmente com flores, mas sim com uma nuvem em volta do Santo, que é preparada umas semanas antes pelas pessoas da terra. A procissão é feira ao som da música da Sociedade Filarmónica União Pedroguense. Foi fundada em 5 de Novembro de 1874, sendo a segunda mais velha do concelho de Torres Novas. Este ano celebra 150 anos de existência.

Segundo a comissão organizadora, “as festas sempre foram marcos importantes na vida das pessoas, das famílias e das comunidades. Elas quebram a rotina do dia-a-dia, numa atitude interior de alegria, mantêm as pessoas ligadas à sua terra e são ocasiões para que a família se junte e mantenha as tradições”, refere, acrescentando que "a persistência na realização das festas populares é um sinal de esperança que promove a união e o bairrismo e dinamiza o desenvolvimento económico local promovendo o bem-estar das populações, que dessa forma são estimuladas a fixar-se e a investir no desenvolvimento da sua terra.

O programa da edição deste ano conta com vários espectáculos musicais, serviço de jantares, peditórios, jogos desportivos, arraiais, entre outras atracções.