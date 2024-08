O Arraial da Velha, a 6 e 7 de Setembro em Pernes, concelho de Santarém, é organizado pela Sociedade Recreativa e Filarmónica Pernense (SRFP) - Música Velha. A banda Fenixtil inaugura o palco às 22h30 de sexta-feira, 6 de Setembro. No sábado há almoços, quermesse, jantares e ainda baile com RQZ (22h00), espectáculo com Ti Manel e as suas Ti Marias (01h00) e o Dj Krazy Smash (02h30). A entrada é livre e os lucros revertem para a aquisição da nova propriedade. “O arraial relembra um pouco o que originalmente ocorria a 15 de Agosto, a Festa de Nossa Senhora do Livramento. Havia procissão à Capela de Nossa Senhora do Livramento e arraial animado pela Música Velha, tradição interrompida na década de 1950/60”, explica a colectividade em comunicado.