Descobrir a importância da música na Sociedade Filarmónica União Samorense

A Sociedade Filarmónica União Samorense proporciona um primeiro contacto com a música e os instrumentos da banda aos mais novos. Crianças da Associação para o Desenvolvimento Integrado da Criança aprendem com os jovens da filarmónica do concelho de Benavente.

A Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS) está a dinamizar um conjunto de actividades musicais destinadas a crianças que estão a ocupar o seu tempo livre nas férias de Verão e durante o período de interrupção lectiva. Uma das mais recentes actividades ocorreu entre os dias 6 e 14 de Agosto. A iniciativa, realizada na sede da SFUS, envolveu alunos do 5.º, 6.º e 7.º ano de escolaridade que tiveram um primeiro contacto com o mundo da música e com os instrumentos da banda filarmónica de Samora Correia.

Henrique Salvador, segundo-secretário e responsável pela música na SFUS, referiu que esta actividade com crianças do ATL da Associação para o Desenvolvimento Integrado da Criança (ADIC) procurou “dinamizar a música e dar a conhecer a colectividade às gerações mais novas”.