Festa da Marioneta é uma nova aposta do in.Str para o Verão

A Festa da Marioneta é outra das novidades apresentadas pelo Verão in.Str ao longo da edição deste ano. Depois da estreia do festival in.Circo - Festa das Artes de Circo e do contínuo crescimento do in.Estátua- Festival de Estátuas Humanas de Santarém, chega entre 16 e 24 de Agosto a Festa da Marioneta, uma iniciativa que promete continuar a fazer sorrir muitos rostos ao longo do período estival. Antes de subir ao planalto escalabitano, a Festa da Marioneta visitou algumas vilas do concelho de Santarém, nos dias 16 e 17 de Agosto, como Pernes, Alcanede, Amiais de Baixo e Vale de Santarém.