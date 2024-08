Festival “Entretanto” em Alcanena com programa mais diversificado

O festival “Entretanto” está de regresso à Praça 8 de Maio e ao Jardim da Cultura, em Alcanena, nos dias 5, 6 e 7 de Setembro. Este ano, o festival surge mais diversificado e colorido, fruto do trabalho de dezenas de colectividades e voluntários, transformando o espaço num local acolhedor e harmonioso, preparado para receber vários artistas.

O festival reforça o seu compromisso com a promoção de jovens artistas e empreendedores da região. Entre os destaques do programa estão Iolanda, Pedro da Linha, Cláudia Pascoal, “Para sempre, Marco”, com Jéssica Cipriano, entre muitos outros. Ao todo, mais de 15 actuações vão animar Alcanena durante os três dias. Para além das atracções culturais, o evento conta com uma selecção de tascas associativas, oferecendo uma variedade de opções gastronómicas para todos os gostos. Este ano, conta também com a presença de um produtor local de gin, “Pia da Greta”. O festival pretende ser uma iniciativa que “une pessoas, conectando corações e mentes através da arte, música e convivência”. O “Entretanto” é um convite à união, à diversidade e à construção de uma comunidade forte e acolhedora, segundo refere a autarquia.