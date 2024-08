A mulher dos sete ofícios que participou no cortejo das vindimas que abriu a Alpiagra

A Alpiagra, em Alpiarça, que termina no domingo, dia 25, abriu com um cortejo das vindimas com vários elementos de instituições do concelho e do rancho folclórico Saudades de Portugal Champigny Sur Marne, localidade francesa com quem o município tem uma geminação há muitos anos. Entre os figurantes estava Placedina Fidalgo com um entusiasmo de quem não parece ter 76 anos de idade.

O cortejo iniciou-se a 200 metros do centro da feira, onde Placedina esperava à sombra de um muro na tarde escaldante de sábado, 17 de Agosto, para começar a desfilar com as suas amigas. Mulher de sete ofícios, diz que tem um currículo de trabalho muito grande. Foi empregada doméstica, funcionária numa escola, explorou o café da colectividade do Frade de Cima, onde reside, também é costureira e muitas vezes andou na vindima sem se queixar da dureza do trabalho do campo, contando mesmo que chegava a calcar as uvas na lata para levar mais para o reboque do tractor.

Para o cortejo das vindimas, diz que fez alguns aventais de chita e já chegou a fazer noutros tempos fatos para elementos das danças de salão e para dançarinos de folclore. A sua grande mágoa foi os pais não a terem deixado estudar e ter de sair da escola na terceira classe. Conta que nessa altura chorou muito. Acabou por concluir mais tarde a instrução primária. Além da vindima fez de tudo um pouco no campo e o que mais lhe custava era cavar. Casou aos 20 anos de idade e em jeito de brincadeira diz que se deixou enganar pelo rapaz que era quase seu vizinho e com quem está há uma vida.

O cortejo foi o momento alto do início da Alpiagra, uma feira que a presidente da câmara, Sónia Sanfona, diz que é também o certame de comemoração das tradições do Ribatejo. A autarca realça que a feira é o momento para se promover o que de melhor tem o concelho, sendo a festa maior da terra.