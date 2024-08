Los Romeros, Rosinha e Ferro e Fogo para diferentes públicos nas Festas de Vale da Pinta, no concelho do Cartaxo.

Começaram as Festas de Vale da Pinta

Os festejos em honra de Nossa Senhora da Graça, em Vale da Pinta, concelho do Cartaxo, estão a decorrer até terça-feira, 27 de Agosto. A DF Band e o Dj Goulart foram os escolhidos para a noite de hoje. Los Romeros e Rosinha actuam, respectivamente, nas noites de domingo e de terça-feira. A presença habitual de Ferro e Fogo acontece segunda-feira à noite.

Sábado, além de insufláveis e jogos tradicionais à tarde, actua o rancho de Vale da Pinta. Domingo, além de Los Romeros, realiza-se o peditório da parte da manhã com a Sociedade Cultural e Recreativa de Vale da Pinta, à tarde missa seguida de procissão e à noite fogo de artifício. A comissão de festas do próximo ano dá-se a conhecer às 18h00 de segunda-feira, depois do concerto da banda da Sociedade Cultural e Recreativa.